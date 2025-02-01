تفاصيل مشادة محمد النني مع مدرب بني ياس.. فيديو

شهدت مباراة الجزيرة وبني ياس، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإماراتي، مشادة بين محمد النني لاعب وسط الجزيرة والمدير الفني الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس.

وجاءت المشادة بعدما حاول إيسيلا تعطيل اللعب أثناء خروج الكرة من الملعب خلال تنفيذ "رمية جانبية"، مما أثار غضب النني.

وانتهت المباراة بفوز بني ياس 1-0، حيث سجل ماركوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

وكان الجزيرة بحاجة إلى الفوز لإحياء آماله في التقدم في جدول الترتيب، إلا أن الخسارة على أرضه وبين جماهيره كانت قاسية.

وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز السادس، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الشارقة.