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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مشادة محمد النني مع مدرب بني ياس.. فيديو

محمد النني
محمد النني
إسراء أشرف
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شهدت مباراة الجزيرة وبني ياس، التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإماراتي، مشادة بين محمد النني لاعب وسط الجزيرة والمدير الفني الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس.

وجاءت المشادة بعدما حاول إيسيلا تعطيل اللعب أثناء خروج الكرة من الملعب خلال تنفيذ "رمية جانبية"، مما أثار غضب النني.

وانتهت المباراة بفوز بني ياس 1-0، حيث سجل ماركوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

وكان الجزيرة بحاجة إلى الفوز لإحياء آماله في التقدم في جدول الترتيب، إلا أن الخسارة على أرضه وبين جماهيره كانت قاسية.

وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 21 نقطة في المركز السادس، بفارق 16 نقطة عن المتصدر الشارقة.

احتكاك بين محمد النني وإيسايلا مدرب بني ياس.. وبطاقة صفراء للثنائي 🟨#الجزيرة_بني_ياس #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/OhwVkW2g9q

— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 31, 2025

محمد النني بني ياس النني الجزيرة الجزيرة الإماراتي مشادة محمد النني مشادة النني مع مدرب بني ياس

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