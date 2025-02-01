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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فشل صفقة الزمالك المنتظرة خلال الانتقالات الشتوية

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب
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علم صدي البلد، أن نادي إدارة نادي زد إف سي رفضت التخلي عن لاعبها عبدالرحمن البانوبي، الذي كان يُعد أحد الأهداف الرئيسية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الحالية.

 جاء هذا الرفض في وقت حرج للزمالك، خاصة بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في بطولة دوري النيل، مما زاد من ضغوط تعزيز الصفوف لإنقاذ الموسم.

تفاصيل الأزمة:

كان الزمالك قد بذل جهودًا مكثفة لإقناع إدارة زد إف سي بالتنازل عن البانوبي، إلا أن الرد جاء حاسمًا برفض أي مفاوضات لبيع أو إعارة اللاعب.

 ووفقًا لمصادر خاصة، ترغب إدارة زد إف سي في الحفاظ على قوام الفريق الحالي، خاصة بعد إعارة مصطفى العش إلى النادي الأهلي، وذلك لضمان المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري المصري، بالإضافة إلى بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة.

صفقات الزمالك القادمة:

رغم هذه العقبة، يعمل الزمالك على تعويض الموقف من خلال إتمام صفقتين جديدتين:

أحمد حسام، لاعب فريق الجونة.

محمود جهاد، لاعب وسط فريق فاركو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقتين خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تدعيم الصفوف ومواجهة التحديات المتبقية من الموسم.

يأتي رفض زد إف سي في وقت يشهد فيه الزمالك تراجعًا في الأداء والنتائج، مما يزيد من أهمية التعاقدات الجديدة لتعزيز الفريق. ومع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 8 فبراير، يبدو أن إدارة النادي في سباق مع الزمن لإنهاء الصفقات المخطط لها قبل إغلاق السوق.

الزمالك زد نادي زد عبد الرحمن بانوبي

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