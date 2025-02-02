بإطلالة غامضة.. نيللي كريم تشوّق جمهورها بجلسة تصوير جديدة |شاهد

شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها عبر حساباتها الرسمية لمحة من جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل مع نظارة شمسية زادت من غموض وأناقة اللوك.

مسلسل إخواتي

طرحت منصة watch it البوسترات الرسمية لمسلسل “إخواتي” من بطولة الفنانة نيللي كريم والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد ان قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتى”.

ومسلسل “اخواتي” من بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي ومن إخراج محمد شاكر خضير وهو مكون من 15 حلقة.

نيللى كريم فى مسلسل فراولة ٢٠٢٤

وشاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.