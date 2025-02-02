قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الرفض الشعبي.. وزير الخارجية الأمريكي يصل بنما لمناقشة مطالب «ترامب»
إذاعة الشباب والرياضة و«أون تايم سبورت» تحصدان جوائز التميز الإعلامي | تفاصيل
الاحتلال يقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بالضفة الغربية
محمد فراج وتارا عماد في مشهد تشويقي من مسلسل «كتالوج» | شاهد
شبورة مائية كثيفة| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
بعد الخسارة أمام بيرميدز.. نجم الزمالك يوجّه رسالة للجمهور «موّتنا نفسنا لآخر دقيقة»
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 2-2-2025
محافظ شمال سيناء: لدينا خطة علمية ودقيقة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
آخر تحديث لسعر الدولار في معظم البنوك اليوم الأحد 2-2-2025
تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟
وزارة الرياضة: لم نضغط على مجلس الزمالك للرحيل واستقالة أحمد سليمان لم تصلنا
اتحاد الكرة: عضو الإسماعيلي مُهدّد بالشطب ولن نتهاون في معاقبة الخارجين عن النص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة غامضة.. نيللي كريم تشوّق جمهورها بجلسة تصوير جديدة |شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
شروق سلامة
×

شاركت النجمة نيللي كريم متابعيها عبر حساباتها الرسمية لمحة من جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل مع نظارة شمسية زادت من غموض وأناقة اللوك.

مسلسل إخواتي 

طرحت منصة watch it البوسترات الرسمية لمسلسل “إخواتي” من بطولة الفنانة نيللي كريم والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد ان قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتى”. 
ومسلسل “اخواتي” من بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي ومن إخراج محمد شاكر خضير وهو مكون من 15 حلقة.

نيللى كريم فى مسلسل فراولة ٢٠٢٤

وشاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

نيللي كريم فراولة اخواتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

بارشيفية

مفاجأة.. بلوجر شهير يعترف بـ مواقعة طالبة التجمع في الشارع

التليفون هيبقى حتة حديدة.. وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر

التليفون هيبقى حتة حديدة..وقف هذه الهواتف رسميًا في مصر بدءًا من هذا التاريخ

الشاب الضحية بالغربية

حادث المحلة.. تفاصيل وفاة زوج ميكب أرتست سقط من الطابق السادس

أصالة وطارق العريان

حقي ومش هتنازل عنه | تصرف غير متوقع من طارق العريان ضد أصالة

موظف الأوبرا

زوج شقيقة موظف الأوبرا يفجر مفاجأة عن رسالته الأخيرة قبل موته | فيديو

طقس

منخفض جوي يضرب البلاد .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

ترشيحاتنا

فيروسات الشتاء

كيف تحمى نفسك من فيروسات الشتاء

المخ

نوع خضار يحمى المخ ويمنع الزهايمر والسرطان .. غير متوقع

أضرار القطط

لو بتحب القطط .. احترس تنقل أمراضًا خطيرة للإنسان | إليك القائمة الكاملة

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

أنوسة كوتة: نستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من ألحان محمد رحيم

انوسة كوتة
انوسة كوتة
انوسة كوتة

حلويات بتقلل الكوليسترول .. دراسة تكشف مفاجأة سارة| تفاصيل

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رمضان 2025 .. تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد

عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس
عمرو سعد من بوستر مسلسل سيد الناس

فيديو

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

محمد رمضان

حطوا صورتي جمب الجملة دي| محمد رمضان يوجّه طلبا لقنوات مسلسلات ماراثون دراما 2025

موظف ينهي حياته

بسبب فصله تخلص من حياته.. موظف يترك رسالة لظالمه

ايمان عبد اللطيف

دعوة لزيارة واشنطن .. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد