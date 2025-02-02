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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس السبت.. و10 جنيهات عقوبة الطالب المتغيب

طلاب المدارس
طلاب المدارس
معتز الخصوصي
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 سيكون يوم السبت القادم 8 فبراير 2025. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 السابق ذكره ، سوف يطبق على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وبعد تحديد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 يوم 5 يونيو 2025.

مدة الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 

وبعد تحديد موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025  ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 

من المقرر أن يكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025  في المدارس من السبت 24 مايو 2025 وذلك لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 ، و سيكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 ، وتقرر أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025. 

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات 2025

وعن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات 2025 ، فقد تم حسمه أيضا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل نهائي.

وتقرر بشكل رسمي ونهائي أن يكون موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات 2025 من 8 فبراير 2025 ، على أن يستمر الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات 2025 حتى يوم 29 مايو 2025 ، ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر.

عقوبات تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر

وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال تغيب الطالب عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون”.

وطبقا لقانون التعليم تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

عقوبات تغيب الطالب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

وطبقا لقانون التعليم في حالة تغيب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول، يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في توجيه وإرشاد الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي، ودراسة أسباب غياب الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

وطبقا لقانون التعليم في حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المخالفة غيابا ويتم إخطار ولي الأمر بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، وإذا استمر الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثالثة والأخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ إجراءات نقله إلى فصل آخر، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.

أما في حالة تغيب الطالب غيابا كاملا بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر: يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.

وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، ثم يتم إرسال إنذار أول لولي الأمر، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر، أما المعالجة الثالثة والأخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه إنذار ثانٍ يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة اخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى دراسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.

طلاب المدارس الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025

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