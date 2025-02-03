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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسوم التظلم من نتائج الفحص والمراجعة لطلبات فحص الواردات والصادرات

رسوم فحص- تعبيرية
رسوم فحص- تعبيرية
أميرة خلف

نص قانون الاستيراد والتصدير ، على الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات .

ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز :


- 250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.


- جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.


- جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
 

- 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.

الصادرات رسوم قانون الاستيراد والتصدير الورادات رسوم فحص آليات التظلم

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