قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. صفقات فرق الدوري المصري في الانتقالات الشتوية قبل غلق القيد 2025
مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-2 -2025 والقنوات الناقلة
صحافة العالم: موقف عربي موحد ضد تهجير سكان غزة.. اقتراح ترامب تطهير عرقي.. إسرائيل تخترق المنطقة العازلة بسوريا
لماذا قال سيدنا النبي عن شعبان شهر يغفل فيه الناس ؟
بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
معلومات الوزراء: اقتصاديات البيانات عنصر حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي
«هيئة الدواء»: سوق الدواء تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الدعم السياسي وقوة الصناعة
خطوات تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي.. أعرف هتعمل إيه؟
التحريات في مقتل فتاة حلوان: سهرة حمراء وخلاف على المقابل مع الحارس
عمرو الدردير: صلاح أفضل لاعب في العالم
قد يرحل آخرون مع زيزو.. أسامة نبيه: الزمالك يحتاج لـ 15 لاعبا جديدا
الخريطة المرورية بعد إزالة كوبرى الجيزة المتجه للبحر الأعظم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يوسع نطاق عملياته بالضفة.. وسموتريتش يحث نتنياهو على الإبادة

الاحتلال بالضفة
الاحتلال بالضفة
محمد على
×

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيوسع نطاق عملياته  في شمال الضفة الغربية المحتلة لتشمل 5 قرى جديدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

زعم الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل "عددا من العناصر....." في ثلاث غارات جوية في اليوم السابق في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال شهود عيان إن عملية كبيرة كانت جارية وقت الفجر.

بالإضافة إلى غارتين في جنين، قال الجيش إن القوات الجوية "ضربت وقضت على خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم وشيك" في قباطية.
وأضاف جيش الاحتلال أن أحد (الشهداء) تم إطلاق سراحه من الاحتجاز الإسرائيلي في عام 2023 كجزء من الهدنة الأولى في حرب غزة.

وفي الوقت نفسه، وصف شاهد عيان لوكالة فرانس برس انتشارًا "كبيرًا" للقوات الإسرائيلية حول طوباس صباح الأحد.

من جانبه، قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش لرئيسه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: النصر الكامل في غزة وتدمير حماس وإعادة كل رهائننا وتعزيز أمننا على كل الحدود على المحك.. علينا تعزيز قبضتنا وسيادتنا على يهودا والسامرة"، فيما يعد دعوة على مواصلة حرب الإبادة وفق ما ترى منظمات دولية عدة ومنظمات الامم المتحدة وطيف واسع من دول العالم.

لكن قبله، قال رئيس المعارضة بالاحتلال "يائير لابيد": بالتأكيد هناك ثمن رهيب لهذه الصفقة. حتى الأشخاص الذين يعارضونها سعداء بعودة الأسرى الإسرائيليين، وكذلك الذين يؤيدونها مصدومون لرؤية الأسرى الفلسطينيين يُطلق سراحهم، وكانوا يفضلون رؤيتهم موتى".

نتنياهو جيش الاحتلال سموتريتش الضفة الإبادة شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي الغربية المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

مقدم 100 ألف جنيه.. موعد قرعة شقق جنة مصر ونظام السداد

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

سقوط امطار

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد | تفاصيل

النائب محمد عطية الفيومي

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟

إيهاب الخطيب

إيهاب الخطيب: الأهلي يقترب من حسم صفقتين جديدتين في الميركاتو الشتوي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

98 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

3 دعوات تمسكوا بها في شهر شعبان.. اغتنموا هذه الأيام قبل رفع الأعمال

حكم تنظيف الحواجب

حكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروط

حب الله ورسوله

علي جمعة: حب الله ورسوله وأهل بيته من أركان الإيمان

بالصور

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
الباذنجان

روشتة هاني الناظر لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الآيس كريم

ايس كريم
ايس كريم
ايس كريم

فيديو

الزمالك

قد يرحل آخرون مع زيزو.. أسامة نبيه: الزمالك يحتاج لـ 15 لاعبا جديدا

بركان يهدد العالم في 2025

بركان تحت المحيط يهدد العالم في 2025.... هل نحن في خــطر؟

هنا الزاهد

سيارة بـ 20 مليون جنيه.. قصة هدية «هنا الزاهد» بالسعودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد