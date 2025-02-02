جيش الاحتلال يوسع نطاق عملياته بالضفة.. وسموتريتش يحث نتنياهو على الإبادة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية المحتلة لتشمل 5 قرى جديدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

زعم الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل "عددا من العناصر....." في ثلاث غارات جوية في اليوم السابق في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال شهود عيان إن عملية كبيرة كانت جارية وقت الفجر.

بالإضافة إلى غارتين في جنين، قال الجيش إن القوات الجوية "ضربت وقضت على خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم وشيك" في قباطية.

وأضاف جيش الاحتلال أن أحد (الشهداء) تم إطلاق سراحه من الاحتجاز الإسرائيلي في عام 2023 كجزء من الهدنة الأولى في حرب غزة.

وفي الوقت نفسه، وصف شاهد عيان لوكالة فرانس برس انتشارًا "كبيرًا" للقوات الإسرائيلية حول طوباس صباح الأحد.

من جانبه، قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش لرئيسه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: النصر الكامل في غزة وتدمير حماس وإعادة كل رهائننا وتعزيز أمننا على كل الحدود على المحك.. علينا تعزيز قبضتنا وسيادتنا على يهودا والسامرة"، فيما يعد دعوة على مواصلة حرب الإبادة وفق ما ترى منظمات دولية عدة ومنظمات الامم المتحدة وطيف واسع من دول العالم.

لكن قبله، قال رئيس المعارضة بالاحتلال "يائير لابيد": بالتأكيد هناك ثمن رهيب لهذه الصفقة. حتى الأشخاص الذين يعارضونها سعداء بعودة الأسرى الإسرائيليين، وكذلك الذين يؤيدونها مصدومون لرؤية الأسرى الفلسطينيين يُطلق سراحهم، وكانوا يفضلون رؤيتهم موتى".