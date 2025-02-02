نهال عنبر: لبست بدلة رقص محتشمة ورفضت البطولة بسبب اللمس

حلت الفنانة نهال عنبر، ضيفة على الإعلامي نزار الفارس، من خلال برنامج «مع نزار» عبر قناة الرابعة العراقية، وأدلت بعدد من التصريحات الفنية والشخصية، نرصدها من خلال التقرير التالي.

أجرها مع رامز جلال

قالت نهال عنبر، خلال حلقتها إنها حصلت على أجر برنامج عادي خلال حلقتها في مقالب الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنها لا تعلم حد الأجور التي تُعطى في برامج رامز ، لكنها تلقت أجرا عاديا رغم المخاطرة التي تحدث في الحلقة.

وتابعت نهال عنبر أنا لو كانت علي علم أنها ستكون ضيفة علي برنامج رامز جلال لطلبت أجرا أعلي لأن البرنامج به نسبة مخاطرة .

علاقتها بـ ربنا وأعمال الخير

وأكدت نهال عنبر، خلال الحلقة، أنها لا تدخن السجائر أو الشيشة، ولا تتناول المنبهات (الشاي أو القهوة)، معلقة على احتفاظها بجمالها قائلة: «الحمدلله رضا ربنا».

وحول الحجاب، قالت نهال عنبر: «دي علاقة بيني وبين ربنا والحجاب ملوش علاقة بالتدين، وأنا شايفة إن التدين ينفع من غير الحجاب وأنا بقعد مع شيخ الأزهر وهو يعلم إني غير محجبة.. وأنا بصلي وبقرأ قرآن وبسبح والسنن بعملها وبساعد الناس على قد ما أقدر وربنا اللي بيحاس في الأخر».

وتابعت نهال عنبر: «أنا بعمل أعمال خير وماسكه الملف الصحي في نقابة المهن التمثيلية وبساعد الأعضاء وغير الأعضا وبعتبر الأعمال دي وتقربي لربنا تخليه راضي عني.. وفي وقت التصوير لو هصور مشهد ياخد ساعتين تلاتة وهيتداخل مع وقت صلاة بقولهم هروح أصلي وأرجع لو مش هعطل التصوير».

وأصافت نهال عنبر: «علاقتي مع إلهام شاهين علاقة زمالة مش صداقة ولكن أنا بحبها جدًا وليها مواقف خير كتير أنا أعرفها وأشهدلها عليها».

زواج نهال عنبر

وفاجأت الفنانة نهال عنبر جمهورها بالكشف عن زواجها منذ أربع سنوات، لكنها أكدت أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة أو مشاركة صور مع زوجها.

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، قالت نهال عنبر: “أنا متجوزة بقالي 4 سنين، لكن مش بحب أتكلم عن حياتي الخاصة، هو من خارج الوسط الفني، ومبحبش حد يعرف عني حاجة”.

وعن فارق العمر بينها وبين زوجها، أكدت أن العمر ليس عاملًا مهمًا بالنسبة لها، قائلة: “العمر مش بيفرق معايا سواء أصغر أو أكبر، وزوجي الحالي أصغر مني بشوية، مش كتير، وطالما حلال مفيش نقاش فيه”.

كم أوضحت نهال عنبر أن عدم نشر تفاصيل عن حياتها الخاصة ليس خوفًا من الحسد، بل لأنها تؤمن بأن الخصوصية مهمة، قائلة: “ربنا بيحب إننا منبعترش حياتنا، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي مش بنشر حاجة عني ولا عن ابني ولا أحفادي، حياتي الخاصة متشمعة بالشمع الأحمر”.

بدلة رقص نهال عنبر

وحول رأيها في مصطلح السينما النظيفة، قالت نهال عنبر: «دي نظيفة ودي نظيفة طالما في محور أحداث معينة، ولو في غيري عنده الشجاعة إنه يعمل مشاهد الُقبلات واللمس يحترم ولو مش هيقدر يحترم وأنا لا أتخدل في طباع الأخرين لكن ليا أنا ما بحبش.. وفي 4 أفلام جولي كانوا بطولة قدام نجوم كبار وأعتذرت عنهم لدرجة إن في منتج قالي أقعدي في البيت خلاص انتي مش بتاعت سينما».

واستطردت نهال عنبر: «أنا لبست بدلة رقص محتشمة وهاني البحيري اللي عملهالي وقولتله يا هاني أن مش عايزة يبان من جسمي حاجة .. وعملت رقص استعراض مش بلدي».

وأضافت نهال عنبر قائلة: «مامتي شركسية وعصبية وعندها المحافظة على العادات والتقاليد، وكان في مشهد رقص فأنا اتفقت مع المخرج إني هعمله استعراض مع مجدي كامل ولما والدتي شافت المشهد رغم إنه استعراض روحت اتخانقت معايا في البيت»