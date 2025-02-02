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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يعني طرح أذون خزانة بمليار دولار ..تفاصيل

دولار أمريكي
دولار أمريكي
محمد يحيي

يعتزم البنك المركزي المصري غدا الإثنين طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري عملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة 
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
 

طرح أدوات دين

وتلجأ الحكومة بصورة اساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول علي تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.

وتستهدف الحكومة من تلك الطروحات إلى زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين
كما تسعي الحكومة لتقليل طلبات الضغط علي العملة الاجنبية والحفاظ علي استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الاجنبية داخل الجهاز المصرفي.

البنك المركزي الدولار وزارة المالية أذون خزانة طرح أدوات دين

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