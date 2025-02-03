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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

12 مشروع تخرج من جامعة بنها تفوز بتمويل أكاديمية البحث العلمي

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن فوز عدد (12) مشروع تخرج لطلاب الجامعة بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الدراسي 2024-2025م. 

وأشار رئيس الجامعة إلي أن مشروعات التخرج الفائزة هي فوز الطالب حازم أحمد مسعود بمشروع " التحويل الذكي لقشر البيض المهدر من مصانع البيض المبستر إلي نسيج حيوي مستدام لعلاج الجروح والحروق من خلال إعادة تدوير بإستخدام التطبيقات التكنولوجية : نحو اقتصاد دائري مستدام بمبلغ ( 70000جنيه )، وفوز الطالب يوسف إبراهيم يوسف بمشروع الزراع الآلية دلتا لفرز المخلفات موجه بالذكاء الاصطناعي بمبلغ (000 73 جنيه ) ، وفوز الطالبة فاطمه عادل محمود بمشروع إحياء النهر نظام روبوتي ذكي ومستقل لتنظيف المسطحات المائية واستعادة نقاء الأنهار بمبلغ (74213 جنيه ) ، وفوز الطالب أحمد عبد المنعم عبد الصادق بمشروع روبوت الثعبان ذاتي القيادة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لاستكشاف المواقع الأثرية بمبلغ ( 74697جنيه ) ، وفوز الطالب عبد الله سعد عبد الله بمشروع روبوت ذكي يعمل بنظام موفر للطاقه لاكتشاف وعلاج الآفات الزراعية ورى التربة بمبلغ  ( 71645 جنيه ) ، وفوز الطالب حمدي ايمن حمدي بمشروع روبوت لكشف قصور الانابيب بمبلغ ( 7000 جنيه ) ، وفوز الطالب مصطفى الشحات انور بمشروع نظام ذكي لأتمته ومراقبة مزرعة دواجن بمبلغ ( 20000 جنيه ) ،  وفوز الطالب عبد العزيز عماد الدين ابو زيد بمشروع نظام تتبع نقطه القدرة القصوى للألواح الشمسية باستخدام التحكم المنطقي الضبابي بمبلغ ( 25000 جنيه ) ، وفوز المهندس محمد جمال محمد بمشروع تصميم وتنفيذ وحدة إنتاج هيدروجين أخضر مستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بمبلغ  ( 69790 جنيه) ، وفوز الطالب عمر أحمد عبد الحميد بمشروع الشبكات الذكية بمبلغ ( 75000جنيه) ، وفوز الطالب أحمد ممدوح عبد الغني بمشروع عربة التسوق الذكية بمبلغ ( 14790جنيه) ، وفوز الطالبة نور الدين فارس السيد بمشروع روبوت مساعد تعليمي بشري للأطفال الصغار بمبلغ (22290 جنيه).

وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار و التميز و تطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، والتي بدورها تدعم خطط الدولة المستقبلية ، موجها التهنئة للطلاب الفائزين ، متمنيا لهم المزيد من التقدم.

يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد أعلنت نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وذلك في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة، وللدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته ، حيث تم قبول 366 مشروعًا للتخرج بمبلغ 18 مليونًا و295370 جنيهًا، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 2073 طالب وطالبة من جميع الجامعات والمعاهد.

القليوبية جامعة بنها بنها

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