وزير العمل يبحث استعدادات موسم الحج قبل سفر العمالة المصرية للسعودية

التقى محمد جبران وزير العمل، بالمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية،وذلك بحضور عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثالثة 2026 المنعقد بمدينة الرياض، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في الملفات العمالية ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح العمال في البلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج الجديد، وسبل دعم وتنظيم أوضاع العمالة المصرية المشاركة في الموسم، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتعامل السريع مع أي مستجدات.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في الملفات العمالية المشتركة، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأشاد الاجتماع بالتعاون المثمر مع اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية، والدور الإيجابي للمكتب العمالي المصري بالمملكة في متابعة أوضاع العمالة المصرية، والتعامل مع مختلف القضايا العمالية بكفاءة وتنسيق مستمر.

وتم التطرق إلى آليات تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، ورفع مهارات العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ولمواكبة التحول الرقمي والمعايير الدولية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ودور اللجان العمالية في نشر ثقافة الحقوق والواجبات، ودعم استقرار علاقات العمل، بما يحقق بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.