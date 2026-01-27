قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير العمل يبحث استعدادات موسم الحج قبل سفر العمالة المصرية للسعودية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى محمد جبران وزير العمل، بالمهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية،وذلك بحضور عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثالثة 2026 المنعقد بمدينة الرياض، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في الملفات العمالية ذات الاهتمام المتبادل، بما يخدم مصالح العمال في البلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج الجديد، وسبل دعم وتنظيم أوضاع العمالة المصرية المشاركة في الموسم، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتعامل السريع مع أي مستجدات.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في الملفات العمالية المشتركة، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأشاد الاجتماع بالتعاون المثمر مع اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية، والدور الإيجابي للمكتب العمالي المصري بالمملكة في متابعة أوضاع العمالة المصرية، والتعامل مع مختلف القضايا العمالية بكفاءة وتنسيق مستمر.

وتم التطرق إلى آليات تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، ورفع مهارات العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ولمواكبة التحول الرقمي والمعايير الدولية ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ودور اللجان العمالية في نشر ثقافة الحقوق والواجبات، ودعم استقرار علاقات العمل، بما يحقق بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

طقس

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا... والصغرى بالقاهرة 11

وزير الزراعة ونقيب الفلاحين

بعد اجتماعه بوزير الزراعة.. نقيب الفلاحين: وداعا لظاهرة الكلاب الضالة

وزيرة التنمية المحلية

بدء التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بتكلفة 21.8 مليون جنيه

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

