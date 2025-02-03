ترامب: الأمريكيون قد يشعرون "بألم" في الحرب التجارية مع المكسيك وكندا والصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على المكسيك وكندا والصين قد تسبب ألما "قصيرا" للأمريكيين مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب المخاوف من أن الرسوم ستشعل حربا تجارية مدمرة اقتصاديا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب إنه سيتحدث يوم الاثنين مع زعماء كندا والمكسيك اللتين أعلنتا عن رسوم جمركية انتقامية، لكنه قلل من التوقعات بأنهما قد يغيران رأيه.



وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن من منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا "لا أتوقع أي شيء درامي. إنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون".

كما قال إن الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي ستمضي قدما، لكنه لم يذكر متى.

ويجتمع زعماء أوروبيون في بروكسل اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يناقشوا الرسوم الجمركية في أعقاب تعليقات ترامب.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد "سيحدث هذا بالتأكيد مع الاتحاد الأوروبي. يمكنني أخبركم بذلك لأنهم استغلونا حقا".

تابع "إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية. إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبًا ونحن نأخذ منهم كل شيء".



من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، والتي تم تحديدها في ثلاثة أوامر تنفيذية، حيز التنفيذ الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0501 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.