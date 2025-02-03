محافظ بني سويف يشيد بالدور المجتمعي لــ "تيتان مصر" للأسمنت

أشاد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور المجتمعي لشركة "تيتان مصر" للأسمنت، وأهمية استمرار التعاون لدعم المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الاثنين؛ فقد جاء هذا خلال لقاء هاني غنيم مع المهندس عمرو رضا المدير التنفيذي لمجموعة "تيتان مصر" للأسمنت؛ لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي في عدد من الملفات التي تشهد تعاونا مثمرا في إطار المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في عدد من الملفات الخدمية والتنموية.



ووجه المحافظ، بإعداد تقرير شامل حول الاحتياجات الصحية العاجلة لضمان توجيه الدعم في المسارات الأكثر تأثيرًا؛ استكمالًا لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي ببني سويف.



ومن جانبه، استعرض عمرو رضا - خلال اللقاء - آخر المستجدات المتعلقة بتشغيل وصيانة مصانع التدوير الثلاثة (سنور، سمسطا، الواسطى) وإنتاج الوقود البديل RDF، كما تمت مناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة لاستمرار تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية، مع بحث سبل تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات عبر تحديث منشآت المعالجة بالمصانع الثلاثة بتوريد وتركيب معدات حديثة.



وأشار عمرو رضا، إلى دعم المجموعة لمشروع إنشاء وحدة الحروق بالمستشفى التخصصي بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى الصدر بقيمة مليوني جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حزام شجري بمحيط المصنع بتكلفة مليون جنيه، في إطار التزام الشركة بتعزيز البعدين البيئي والخدمي للمسؤولية المجتمعية.