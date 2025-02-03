مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتجه الكثير من الأسر إلى تخزين كميات كبيرة من الخضروات، ومنها الطماطم، لضمان توافرها طوال الشهر دون الحاجة للتسوق المتكرر. ولكن، ما لا يدركه البعض أن الطريقة التي تخزن بها الطماطم قد تحمل في طياتها خطرًا حقيقيًا على صحتك وصحة عائلتك.

حذرت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد، من أخطاء التخزين الشائعة للطماطم التى قد تعرض الصحة للخطر.

وقالت خبيرة الإقتصاد المنزلى، قد يبدو الأمر بسيطًا، مجرد وضع الطماطم في الثلاجة أو تجميدها بعد فرمها. ولكن هنا تكمن المشكلة: الطماطم ليست مجرد خضار عادي، فهي فاكهة حساسة جدًا للتغيرات الحرارية وطرق التخزين غير الصحيحة.

عندما يتم تجميد الطماطم أو تخزينها لفترات طويلة في بيئة غير مناسبة، تبدأ سلسلة من التفاعلات الكيميائية داخلها، قد تؤدي إلى تكوّن مركبات ضارة بالصحة.

أخطاء التخزين الشائعة التي قد تعرضك للخطر

الطماطم قاتل خفي على مائدتك؟أخطاء التخزين الشائعة قد تعرضك للخطر

- التجميد الخاطئ: الكثيرون يفرمون الطماطم أو يعصرونها ويضعونها في أكياس بلاستيكية دون مراعاة جودة البلاستيك المستخدم. عند تجميد الطماطم في أكياس غير مخصصة للطعام، يمكن أن تتسرب مواد كيميائية إلى الطماطم، مما يجعلها غير آمنة للاستهلاك.



- ترك الطماطم طازجة لفترة طويلة: إذا تُركت الطماطم خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فإنها تبدأ في التعفن البطيء دون أن يظهر ذلك على سطحها. هذا العفن غير الظاهر قد يحتوي على سموم غير مرئية تُعرف باسم الميكوتوكسينات.



- إعادة التجميد بعد الذوبان: البعض يذيب الطماطم المجمدة لاستخدامها جزئيًا، ثم يعيد تجميد الباقي. هذه العادة الخاطئة تؤدي إلى تكاثر البكتيريا في الطماطم عند الذوبان، مما قد يؤدي إلى حالات تسمم غذائي.

كيف تخزن الطماطم بشكل آمن؟

الطماطم

اختيار أكياس التخزين المناسبة: استخدم أكياسًا مخصصة للطعام وخالية من المواد الضارة.

إعداد الطماطم قبل التجميد: يمكن تقشير الطماطم وسلقها سريعًا لتقليل نشاط البكتيريا قبل التجميد.

تجنب التخزين لفترات طويلة: حاول استخدام الطماطم المجمدة في غضون شهر إلى شهرين من تاريخ التجميد.

الاحتفاظ بالطماطم الطازجة في درجة حرارة مناسبة: إذا لم تكن تنوي تجميد الطماطم، احفظها في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

لماذا يشكل الأمر خطرًا حقيقيًا؟

قد يؤدي تناول الطماطم التي تم تخزينها بشكل خاطئ إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بدءًا من اضطرابات الجهاز الهضمي البسيطة مثل الغثيان والإسهال، وصولاً إلى التسمم الغذائي الحاد الذي قد يتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا.



بينما تستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، تأكد من أن طريقتك في تخزين الطماطم ليست مجرد روتين يومي، بل خطوة مدروسة للحفاظ على صحة أسرتك، فالطماطم، تلك الفاكهة البسيطة التي نتعامل معها يوميًا، قد تتحول إلى خطر حقيقي إذا أُهملنا في طريقة التعامل معها، فلا تدع عادات التخزين الخاطئة تفسد عليك فرحة الشهر الكريم.