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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تنصح الكهرباء أصحاب العداد مسبوق الدفع  بالتأكد من ضبط الوقت والتاريخ وأن العداد عاد للشريحة الأولى مع أول أيام الشهر حتى لا يستهلك العداد رصيدا أكبر إذا لم يعد للشريحة الأولى فى بداية الشهر، حيث أن لكل شريحة سعرا، كذلك يتم خصم رصيد عند الانتقال من شريحة لأخرى .

ويمكن باستخدام الزر الضاغط بجانب العداد مسبوق الدفع الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، مثل: الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.


نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع

- عدم التلاعب نهائيا في غطاء عداد الكهرباء كي لا يفصل العداد، إذ يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.


- التأكد من وجود رصيد كافِ فى كارت العداد مسبوق الدفع حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

- يعطي عداد مسبوق الدفع إنذارات حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، إذ تعطي لمبة الرصيد لون «أحمر» وهي أقصى لمبة على اليمين، وتعطي إنذار آخر حال انقطعت الكهرباء، ويتم وضع كارت شحن العداد في العداد دون شحن ليعمل حتى الشحن.

- يفضل أن يشحن المستخدم العداد مسبوق الدفع في أول أسبوع من الشهر .

- يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.

- يتسبب الانتقال من شريحة إلى شريحة في خصم مبلغ من الرصيد حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.

- عند عدم تشغيل العداد ، وحال عدم وجود أحمال يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.

- يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.

- تكون طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت المسبق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة.

- حال فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء ليتفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ30 جنيهًا.

- حال ضياع الكارت يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وحال ضياع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ بالعداد، ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، وإذا وجدت ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.

- حال فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد، يمكن أن يقوم أي شخص المنزل بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورًا حتى عودتك بالكارت.

- حال فتح غطاء العداد ستدفع غرامة فتح الغطاء طبقًا للرسوم المقررة بالشركة.

- لا يمكن تبديل مكان العداد مسبوق الدفع أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

- حال زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وإذا تكرر لـ3 مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.

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