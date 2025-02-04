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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال
القسم الخارجي

وقعت هزة أرضية عنيفة بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ، في منطقة جزيرة دوي بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا .

وقالت وكالة الأرصاد الاندونيسية في بيانها: وقع الزلزال في الساعة 04:45 بالتوقيت الإندونيسي الغربي.

ووفقًا لعلماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية في البحر على عُمق 105 كيلومترات تحت سطح الأرض. وأشارت الوكالة إلى أنه لا يُوجد احتمال لحدوث تسونامي.

ولم يتم تقديم أي بيانات عن ضحايا أو أضرار ناجمة عن الهزة الأرضية.

على صعيد آخر، وفي وقت سابق، لقي 53 شخصًا مصرعهم، وأُصيب 62 آخرين، في زلزال عنيف بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر في التبت الصينية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، في أنباء عاجلة، الثلاثاء.

اندونيسيا زلازل هزات ارضية

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