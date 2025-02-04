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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مش هتروح عليك.. خطوات استرداد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm

خطوات استراد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm
خطوات استراد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm
أحمد عفيفي

يزداد البحث من قبل المواطنين على خطوات استراد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm  بشكل وهمي، لأن عملية سحب الأموال من مكينات البنوك هي الأسهل والأسرع الذي يعتمد عليها المواطنين بشكل مكثف، لكن في بعض الأحيان يحدث خطأ تقني يؤدي إلى انسداد الماكينة وعدم صرف الأموال، أو يتم سحب المبلغ من الحساب، ولكن لم يتم إصدار الأموال من الماكينة، في هذه الحالة، يمكن للعميل اتباع بعض الخطوات لاسترداد المبلغ المسحوب عن طريق الماكينة.

ما هو السحب الوهمي من ماكينات الصراف الآلي؟

الجدير بالذكر أنه يقصد بالسحب الوهمي، إتمام عملية السحب والخصم من رصيدك البنكي، ولكن العميل لم يحصل على الأموال أثناء عملية السحب، ويرجع هذا الأمر إلى اسباب عديدة، منها وجود عطل في السيستم أو انقطاع التيار الكهربائي عن الماكينة.

خطوات استرداد فلوسك لو اتحجزت في الـAtm

- يجب على العميل الاتصال بمركز خدمة العملاء للبنك الذي يمتلك فيه الحساب البنكي، وإخبار الموظف بالمشكلة التقنية التي واجهها وعدم صرف الأموال من الماكينة.

- ⁠يجب على العميل أن يحتفظ بإيصال الصرف الصادر من الماكينة، حيث يمكن أن يطلب منه تقديمه لإثبات العملية التي تمت.

- ⁠يجب على العميل تقديم شكوى رسمية للبنك، وذلك عن طريق تعبئة نموذج الشكوى المتاح في فروع البنك، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس.

- ⁠يجب على العميل الانتظار لحين تحقيق البنك بالمشكلة التقنية ومراجعتها، كما يجب علية الإجابة علي كافة الأسئلة التي يطرحها موظف البنك.

- ⁠يتفقد موظف البنك حساب العميل للتأكد من أن العملية قد تم تسجيلها بالفعل ولمعرفة ما إذا تم سحب الأموال أم لا.

- ⁠في حالة تأكد البنك من عدم اتمام عملية السحب رغم خروج إيصال السحب، يمكن للعميل استعادة أموالة علي الفور.

- في حالة عدم قدرة البنك التابع لة العميل على حل المشكلة، يمكن للعميل الاتصال بالبنك المركزي على الخط الساخن 16777، أو التوجة للبنك لتقديم شكوى رسمية.

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