بغداد تتسلم مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025 .. صور

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،في ساحة السراي التراثية ببغداد حفل تدشين بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025م وتسليم مفتاح بغداد عاصمة السياحة العربية 2025.

وقد حضر مراسم الحفل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني وئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد ووزير السياحة والآثار بمصر شريف فتحي عطية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ،والدكتور بهجت ابو النصر ممثلا لجامعة الدول العربية وعدداً من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة العراقية واعضاء السلك الدبلوماسي .



وبدأ الحفل بالسلام الوطني العراقي وألقى راعي الحفل رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني ،كلمة ترحيب بالضيوف شاكرا المنظمة على اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025م خلال اجتماع الدورة (27) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال في كلمته إن اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية ما كان ليتحقق لولا اجتيازها للمعايير التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة لاختيار عاصمة السياحة العربية"من بينها الإدارة السياحية والبنى التحتية إضافة إلى العمل المستمر للحفاظ على البيئة والأمن والاستقرار السياحي.

وأكد في كلمته بأن الحكومة مصممة على المضي لتكون بغداد مدينة عصرية تجمع التاريخ والحداثة والخدمة والترفيه والتراث والجمال معلناً الشروع بجملة مشاريع سياحية مهمة تشمل تأهيل المنطقة التاريخية لبغداد (الداون تاون) التي تمثل تراكماً تاريخياً ومعمارياً مميزاً وتأهيل شارع الرشيد وما يجاوره الذي يمثل ذاكرة الحياة لبغداد حيث شهد العديد من الأحداث المفصلية معلنا عن جملة مشاريع سياحية تشمل المدينة السياحية في منطقة الرضوانية وغابات بغداد وغابات النهراون والقرية العالمية والمدينة الثقافية. وأوضح بأن العراق يستقبل أكثر من 10 ملايين من السياح وتسعى الحكومة لرفعه إلى أكثر من 10% .



وتحدث رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في كلمته مهنئاً جمهورية العراق حكومة وشعبا ببغداد بلد الحضارة والتاريخ والثقافة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2025 والتي استحقته عن جدارة للجهود التي بذلتها وزارة الثقافة والسياحة والاثار لتحقيق ذلك في ظل رعاية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.



مشيرا في كلمته إلى أن المنظمة ستسعى لتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمؤتمرات وورش العمل بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار لتنمية السياحة العربية البينية لبغداد على مدار عام 2025م.



مواصلا بأن المنظمة ستسعى لافتتاح مكتب إقليمي ببغداد يخدم منطقة المشرق العربي واكاديمية للتدريب والتأهيل لرفع قدرات العاملين بالقطاع على المستويين الحكومي والخاص مشيرا الي مبادرة المنظمة أثناء جائحة كورونا بتدريب أكثر من 6000 متدرب ومتدربة بجمهورية العراق في المجال السياحي .



وخلال كلمته شكر آل فهيد رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف لتعاونه مع المنظمة لإصدار بطاقة السائح العربي بالتعاون مع فيزا العالمية .



واوضح آل فهيد أهم النتائج الاحصائية للعواصم التي لقبت بلقب عاصمة السياحة العربية حيث بدأت بتحقيق زيادة في اعداد نمو السائحين اليها بحدود 50 % ووصلت الى 500 % وحققت الدوحة المركز الاول عالميا في اعداد نمو السائحين بعام 2023م وواصلت المنطقة العربية تقدمها بعام 2024م محققة نمو بأعداد نمو السائحين اليها وصلت الى 126 % مشيرا بأن الايرادات الدولية من صناعة السياحة وصلت بحدود 1.5 تريليون دولار عالميا ما يعادل 94 % من الارقام المحققة قبل جائحة كورونا بعام 2019م ووصل اعداد العاملين في مجال صناعة السياحة عالميا بحدود 330 مليون وظيفة ومازالت الاعداد تنمو وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية أثبت قطاع السياحة والسفر قوته بنهاية عام 2024م محققا 10 تريليون دولار بما يمثل 9.5 % من الناتج الاجمالي العالمي .



واختتم آل فهيد كلمته بأن السياحة العربية تقود هذه الصناعة الكبرى عالميا لما حققته من أعداد نمو للسائحين بالإضافة الى مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي محققة 11.5 % نتيجة للجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية السياحية وتبنى سياسات ترويجية فعالة.



وفي ختام الحفل قام رئيس المنظمة بتسليم مفتاح السياحة العربية لمعالي محافظ بغداد السيد عبد المطلب العلوي ايذاناً ببدء فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025م.

بغداد تتسلم مفتاح عاصمة السياحة العربية 2025