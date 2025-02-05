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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثلاثة انهالوا عليه ضربًا.. مصرع تاجر مواشي بـ أبو المطامير في البحيرة

مصرع تاجر مواشى بالبحيرة
مصرع تاجر مواشى بالبحيرة
ساندي رضا

سادت حالة من الذعر بين أهالى مركز أبو المطامير، في حادثة مأساوية ، أودت بحياة تاجر مواشي مقيم بمطروح أثناء تعدى ثلاثة تجار مواشى أخرين مقمين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ،عليه بسبب خلافات على مبالغ مالية .

و على الفور تدخل رجال المباحث بمركز أبو المطامير في موقع الحادث، وتمكنت من القبض على أحد المعتدين، بينما تواصل جهودها لملاحقة الآخرين المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

و بفحص مسرح الجريمة تبين أن الجثة لشخص يدعى" فتحي عثمان" ، في العقد الخامس من عمره، والذي يقيم في سيوة محافظة مطروح و يعمل تاجر مواشى.

تفاصيل الحادث

و تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بسبب مطالبة المجنى علية بسداد مبالغ مالية، من ثلاثة تجار مواشي آخرين في نطاق المركز  بالبحيرة ، حيث  تطورت المشادة سريعاً إلى اعتداء وحشي و توجيه ضربات عنيفة  أسفرت عن إنهاء حياة تاجر المواشى  .

وبالرغم من محاولات المارة للتدخل، إلا أن الضربات كانت كفيلة بإسقاط الضحية على الأرض، متأثراً بإصاباته الخطيرة، و تم نقلة لمشرحة مستشفى أبو المطامير ، تحت تصرف النيابة العامة.

قد تم تحرير محضر بالواقعة ، التي ستباشر التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

البحيرة مركز أبو المطامير مديرية أمن البحيرة تاجر مواشى

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