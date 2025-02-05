ثلاثة انهالوا عليه ضربًا.. مصرع تاجر مواشي بـ أبو المطامير في البحيرة

سادت حالة من الذعر بين أهالى مركز أبو المطامير، في حادثة مأساوية ، أودت بحياة تاجر مواشي مقيم بمطروح أثناء تعدى ثلاثة تجار مواشى أخرين مقمين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ،عليه بسبب خلافات على مبالغ مالية .

و على الفور تدخل رجال المباحث بمركز أبو المطامير في موقع الحادث، وتمكنت من القبض على أحد المعتدين، بينما تواصل جهودها لملاحقة الآخرين المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

و بفحص مسرح الجريمة تبين أن الجثة لشخص يدعى" فتحي عثمان" ، في العقد الخامس من عمره، والذي يقيم في سيوة محافظة مطروح و يعمل تاجر مواشى.

تفاصيل الحادث

و تعود تفاصيل الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بسبب مطالبة المجنى علية بسداد مبالغ مالية، من ثلاثة تجار مواشي آخرين في نطاق المركز بالبحيرة ، حيث تطورت المشادة سريعاً إلى اعتداء وحشي و توجيه ضربات عنيفة أسفرت عن إنهاء حياة تاجر المواشى .

وبالرغم من محاولات المارة للتدخل، إلا أن الضربات كانت كفيلة بإسقاط الضحية على الأرض، متأثراً بإصاباته الخطيرة، و تم نقلة لمشرحة مستشفى أبو المطامير ، تحت تصرف النيابة العامة.

قد تم تحرير محضر بالواقعة ، التي ستباشر التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.