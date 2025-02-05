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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل سعي الأهلي لضم جناح نيجيري تحت السن

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن صفقة جديدة يسعى النادي الأهلي لضمها خلال الميركاتو الشتوي.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “هناك جناح نيجيري تحت السن من ضمن الترشيحات الجارية بالأهلي، بالإضافة للاعب راؤول فلورتش لاعب أولمبيا ليوبليانا السلوفيني”.

وتابع: “بنسبة ٩٥٪؜ الأهلي سيتعاقد مع جناح اجنبي قبل غلق باب القيد”.    

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بتروجيت في اطار منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه فريق الأهلى ، نظيره بتروجت الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجت فى الدوري المصري

تذاع مباراة الاهلي وبتروجيت عبر  قناة أون تايم سبورتس بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى .

الأهلي امير هشام الميركاتو الشتوي صفقات الاهلي

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