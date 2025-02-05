تعرف على موعد حفل تامر حسني بالرياض

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية بمدينة الرياض يوم 8 فبراير الجاري ، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة.

ونشر الحساب الرسمي لمسرح “بنش مارك” عبر موقع انستجرام بوستر الحفل.

وعلى صعيد متصل، يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا آخر يوم 14 فبراير ضمن حفلات عيد الحب فى مدينة القاهرة الجديدة.

أحدث أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”،وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

أغاني تامر حسني

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

أعمال تامر حسني

يُصوّر تامر حسني حاليا، فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشاركه فيه كل من محمد ثروت، هنا الزاهد، وباسم سمرة. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.