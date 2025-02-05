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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وقع من السابع.. تفاصيل مصرع مسن سوداني ببئر اسانسير في الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

فارق مسن سوداني الجنسية الحياة اثر سقوطه من الطابق السابع في بئر الاسانسير داخل عقار بمنطقة الطالبية.

تفاصيل الواقعة.. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بمصرع شخص داخل عقار في الطالبية، انتقلت قوات الامن الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته، اشارت التحريات الى انه اثناء محاولة مسن استقلال المصعد "الاسانسير" ولم تكن الكابينة متواجدة فسقط في بئر الاسانسير من الطابق السابع ليسقط في الطابق الارضي جثة هامدة.

تم نقل جثمان المتوفى الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرفة عمليات النجدة مسن سوداني مصرع شخص داخل عقار في الطالبية

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