مدمن مخدرات .. والد عامل الديلفرى بالعبور يكشف حقيق اختطافه

خطف عامل ديلفرى واصطحابه داخل سيارة بمدينة العبور بالقليوبية.. فيديو اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية.

حقيقة الفيديو خفف عامل ديلفرى

لجأ شخص بمساعدة نجله الى اجبار نجله الآخر على العلاج بإحدى مصحات الادمان للتعافى من المخدرات بعد رفضة الذهاب للمصحة برغبته، فاتفق مع نجله ومع عاملان بمصحة الادمان بخطف نجله لاجباره على العلاج.

ونفى والد العامل ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعى باختطاف نجله مؤكدا انه يريد ان يجبره على العلاج والتعافى من ادمان المواد المخدرة.

الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى ، يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على "عامل توصيل طلبات" وتقييده وإصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (والد وشقيق "العامل المذكور" ، وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان) .

وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمني المواد المخدرة ، وأضاف بقيامه بالإتفاق مع العاملان لإصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج.

ونفى تعرض نجله للإختطاف ، وبسؤال نجله أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





