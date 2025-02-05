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فئة 200 جنيه.. كيف تكتشف الفلوس المزورة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فئة 200 جنيه.. كيف تكتشف الفلوس المزورة؟

فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة
فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة
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كيف تكتشف الفلوس المزورة خصوصًا فئة الـ 200 جنيه؟ بعد اكتشاف عدة وقائع تزوير خلال الفترة الماضية، لذا حرص البنك المركزي المصري على إيضاح هذا الأمر بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ورقة نقدية فئة 200 جنيه تحمل تاريخ 8 أكتوبر 2024، ما دفع البنك المركزي المصري إلى إصدار بيان رسمي ينفي فيه صحة هذه الورقة.

طريقة اكتشاف الفلوس المزورة

كيف تعرف 200 جنيه المزورة؟ البنك المركزي المصري أكد وجود مجموعة من العلامات الأساسية، التي يجب توافرها في هذه الورقة النقدية، لضمان جودتها وأصالتها، تشمل التالي:

شريط تأميني متغير

يتحرك عند زاوية الرؤية ويظهر بشكل متقطع عند الضوء.

طباعة بارزة

توجد على جانبي الورقة بشكل مستمر.

طباعة دقيقة

تظهر كخطين متوازيين يمكن قراءتهما عند التكبير، مكتوبًا عليهما «مئتا جنيه».

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فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة
فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة

صورة مختفية

يظهر رقم 200 عند إمالة الورقة.

عنصر التطابق

رقم 200 يظهر جزئيًا في الوجه والجزء المكمل في الظهر عند النظر للضوء.

علامة مائية

صورة الكاتب الجالس مع قيمة الفئة 200 أسفلها، وتتميز بالشفافية العالية.

شريط تأميني مكتوب

يتضمن رقم الفئة بطريقة التفريغ.

حبر مغناطيسي متغير

يتغير لونه عند تغير زاوية الرؤية.

عنصر تطابق التسجيل الطباعي

يظهر رقم الفئة في الوجه والظهر عند النظر للضوء.

وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي التأكد من الأخبار المتعلقة بالبنك من مصادر رسمية، لتفادي المعلومات غير الموثوقة، التي قد تؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة
فئة 200 جنيه.. إزاي تكتشف الفلوس المزورة

وأكد البنك المركزي عدم إصدار أي ورقة نقدية من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر 2024، محذرًا المواطنين من التعامل مع الأوراق النقدية الكبيرة، وخاصة فئة 200 جنيه، نظرًا لزيادة فرص التعرض للعملات المزيفة. 

وأكد البنك أهمية الحذر والتمسك بالعلامات الأمنية المعروفة للتأكد من صحة العملات المتداولة.

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