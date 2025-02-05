غطاء سحابي يغطي سماء القاهرة.. أمطار غزيرة بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لخرائط الطقس تشير إلى وجود غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يغطى سماء القاهرة يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة،كما تنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس على البلاد، يشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية تستمر لمدة 48 ساعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث من المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية ومع تقدم ساعات النهار تؤثر على المناطق الداخلية.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الذي تشهدها البلاد، تكون العناصر الأساسية المؤثرة فيها طبقاً للأهمية من حيث الترتيب، كالأتى:-

وجود نشاط الرياح الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، يصاحبها ضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث متوقع أن يصل ارتفاع الأمواج من ( ٦:٤متر ).

يشهد الطقس على البلاد، انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل من (٣:٢ )درجة مئوية.



أيضا تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مهيأة خلال فترات المساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

أما سكان مناطق القاهرة الكبرى، قالت هيئة الأرصاد، أنه يجب أن لا ينخدع سكان القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الداخلية، بالاستقرار في الاحوال الجوية خلال فترات الصباح.

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سوف يشهد الطقس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، مصحوبة بنشاط رياح وأمطار غزيرة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اعتبارا من اليوم، تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.

وتشهد حالة البحر، اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4.5 متر، وعلى البحر الأحمر يصل الموج إلى 6 أمتار.

عن فرص الأمطار، يشهد الطقس اليوم، أمطارا متفاوتة الشدة تكون على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، فإنها تشهد انخفاضا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11 درجة.