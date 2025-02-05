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الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن نظام البكالوريا.. وأهم الاستعدادت لزيادة المرتبات وشهر رمضان المبارك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن نظام البكالوريا.. وأهم الاستعدادت لزيادة المرتبات وشهر رمضان المبارك

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أخبار البلد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب كل التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه وفق رؤية واضحة تضمن تحقيق أفضل استفادة للطلاب.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأرباعاء، أن هناك فترة انتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام، تتيح للطلاب حرية الاختيار بين النظام التقليدي للثانوية العامة أو نظام البكالوريا الجديد، بما يضمن سهولة التكيف مع التغييرات ويتيح الفرصة لاستيعاب آليات النظام الجديد بشكل تدريجي.

تطوير منظومة التعليم ومواكبة المعايير العالمية

يأتي حديث رئيس الوزراء في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم ومواكبة المعايير العالمية، بالتوازي مع جهودها في مختلف القطاعات، وأعلنت مؤخرًا عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل، إضافة إلى تحقيق كشف بترولي جديد في كينج مريوط بالتعاون مع "بريتش بتروليم"، إلى جانب تسجيل الصادرات الزراعية المصرية 10.6 مليار دولار خلال 2024، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها الدولة.

حزمة حماية اجتماعية جديدة

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل حاليا على وضع حزمة حماية اجتماعية جديدة، لزيادة المرتبات والمعاشات اعتبارا من بداية العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الحزمة والانتهاء منها ووضع الملاحظات، ثم سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع رؤيته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

الحكومة تستعد لشهر رمضان المبارك

وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لشهر رمضان المبارك - والذى يعد أولوية قصوى لتأمين احتياجات المواطن المصري - مشيرا إلى أنه يتم متابعة هذا الملف على مدار اليوم، للاطمئنان على استقرار الأسعار، وأنه يتم التنسيق مع جميع الوزراء المعنيين للتأكد من الاستعداد لشهر رمضان والاطمئنان على استقرار الأسعار.

معارض أهلا رمضان

وأضاف أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وأنه اعتبارا من بداية شهر فبراير تم إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات قبل شهر كامل من الشهر الفضيل، ليتمكن المواطنون من شراء السلع بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزير المالية لإتاحة كافة المخصصات المالية لإتاحة السلع بالكامل.

كما أوضح أنه خلال الأسبوع تم اللقاء مع تحالف مجلس الأمناء لمنظمات الأهلية - والتي تعد شراكة مهمة بين الدولة والمجتمع المدني -، لافتا إلى تقدير دور منظمات المجتمع المدني بجميع ممثلي المنظمات، لافتا إلى تنسيق الجهود خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع المنظمات للوصول لأكبر عدد من الأسر محدودة الدخل والنهوض بمستوى معيشتهم.

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