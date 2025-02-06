التحقيق فى واقعة قيام عاطل بطعن شقيقه خلال مشاجرة بقليوب

بدأت جهات التحقيق بالقليوبية التحقيق في واقعة قيام عاطل بطعن شقيقه بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص يدعي "محمود ف. ا." مصاب بعدة اصابات بالصدر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه يدعي محمد عاطل بسبب خلافات بينهما، وتم عقد عدة جلسات عرفية بينهما باءت بالفشل.



وقام المتهم على اثر ذلك بطعنه بسلاح أبيض سكين بالصدر والرقبة، وتم نقله لمستشفى قليوب وتقديم إسعافات أولية أثبتت أن الإصابات سطحية والمصاب بحالة جيدة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.