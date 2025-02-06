نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات ومنع التعديات.. صور

قاد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح، وخلف مديرية الصحة.

أسفرت حملة الإشغالات عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات أقامها أصحاب المحلات على الأرصفة، وفتح الطريق للمارة وتيسير حركة المرور بالشوارع، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضاري للمدينة السياحية.

كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بعدم إقامة أي تعديات مستقبلية على الأرصفة، بما يضمن مرورًا آمنًا للمواطنين ويحسن الصورة البصرية للمدينة.

كما تفقد نائب المحافظ حملة نظافة بمنطقة الطبية، يرافقه ناصر النجار، نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، والمقدم سعد رمضان، مدير شرطة المرافق بمطروح، ومصطفى صيام، مدير إدارة النظافة بمركز مرسى مطروح، والأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأكد نائب المحافظ أن الحملات مستمرة لضمان إزالة جميع الإشغالات وتحقيق المظهر اللائق لمدينة مرسى مطروح كواحدة من أبرز الواجهات السياحية في مصر.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق افتتح الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، سوق اليوم الواحد بمنطقة حى الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، بحضور المهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين، ومختار جبريل الصنقري، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح.

تفقد نائب المحافظ باكيات السوق والمنتجات المعروضة بتخفيضات يشملها السوق من 20% إلى 30% للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية والمدرسية بتخفيضات تصل إلى 50% استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وثمن نائب محافظ مطروح الجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق والإعلان عن أسعار السلع ومشاركة التجار في الاستجابة لمزيد من التخفيضات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.