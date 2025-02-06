بسبب حقوق النشر| القصة الكاملة لأزمة أصالة وطارق العريان على أغنية 60 دقيقة

تصدر اسم الفنانة أصالة تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حذف أغنيتها ٦٠ دقيقة من قبل طليقها المخرج طارق العريان بسبب مطالبته لحقوق النشر كما تداول.

والقصة بدأت عندما حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الأيام الماضية أغنية “60 دقيقة” للفنانة أصالة من الموقع.

وأغنية 60 دقيقة من كلمات باسم عادل، ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن تسجيل ومكساج هاني محروس وإنتاج طارق العريان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مع الرجوع للفيديو كليب تبين أن سبب حذفه مطالبة طليقها المخرج طارق العريان بحقوق النشر والطبع

طارق العريان يصدر بيانا إعلامي يكشف فيه سبب حذف الأغنية

وقال طارق العريان في بيان من مكتبه الإعلامي أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه أوراقا رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

وأضاف العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

واستكمل العريان في بيانه أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال وكان أول رد من يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي "60 دقيقة حياة"، مؤكدا أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومات "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة

أغنية 60 دقيقة حياة

وطرح ألبوم 60 دقيقة حياة للفنانة أصالة عام 2015 وقامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرًا.