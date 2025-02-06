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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أهداه نتنياهو لترامب.. ننشر أول صورة لجهاز البيجر

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نشر مستشار مكتب نتنياهو، صورة لمجسم جهاز الـ"بيجر" الذهبي الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي لترامب كهدية إحياء لذكرى العملية التي نفذتها إسرائيل ضد "حزب الله" اللبناني العام الماضي.

ولاحقا ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدم هدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة عن جهاز بيجر ذهبي وآخر عادي.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذه الخطوة من قبل نتنياهو الذي يقوم بزيارة إلى والولايات المتحدة، تمثل إشارة إلى العملية السرية التي دمرت من خلالها إسرائيل أجهزة الاتصال داخل جماعة حزب الله.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن ترامب رحب بالهدية ورد على نتنياهو قائلا: "كانت تلك عملية رائعة".

من جانبه قدم ترامب لنتنياهو صورة لهما خلال زيارة سابقة، مكتوبا عليها إهداء: "إلى بيبي -لقب نتنياهو-، القائد العظيم".

ونجحت إسرائيل في سبتمبر الماضي في اختراق أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر حزب الله وتفجيرها حيث أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات.

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