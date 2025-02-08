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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
أسماء عبد الحفيظ

البيض هو أحد الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأنظمة الغذائية الصحية، يحتوي البيض على كمية كبيرة من البروتينات عالية الجودة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، ولكن ماذا يحدث للجسم عندما تبدأ يومك بتناول البيض المسلوق على الريق؟ 

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟ 

 الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم عند تناول البيض المسلوق، وفقا لما نشره هيلثي.

فوائد تناول البيض المسلوق على الريق

البيض

مصدر غني بالبروتين: البيض يحتوي على بروتينات عالية الجودة، وهي أساسية لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة في الجسم، تناول البيض المسلوق على الريق يوفر الجسم بكميات كبيرة من البروتين الذي يساعد في تعزيز النمو العضلي والحفاظ على الأنسجة الصحية.

تحسين وظائف الدماغ:

 البيض يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ. الكولين يساعد في تعزيز الذاكرة والتركيز، ويعد ضروريًا لوظائف الأعصاب، تناول البيض المسلوق في الصباح يمكن أن يساعد في تحسين الأداء العقلي طوال اليوم.

زيادة الشعور بالشبع: 

البيض غني بالبروتين والدهون الصحية التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

هذا يعني أنه عند تناول البيض المسلوق على الريق، ستشعر بالامتلاء وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة أو السكريات خلال اليوم.

دعم صحة العين:

 يحتوي البيض على اللوتين و الزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين و التنكس البقعي.

تعزيز صحة القلب:

 البيض يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا 3، التي تدعم صحة القلب وتحسن مستويات الكوليسترول في الدم، يساعد تناول البيض المسلوق بانتظام في تحسين صحة الأوعية الدموية والقلب بشكل عام.

البيض

نصائح لتناول البيض المسلوق على الريق

يمكن تناول البيض المسلوق مع الخضروات مثل الطماطم أو السبانخ لزيادة الفائدة الغذائية.


تناول بيضتين أو ثلاث في وجبة الإفطار للحصول على كمية مناسبة من البروتين.
تجنب الإفراط في تناول الملح عند إضافة التوابل إلى البيض المسلوق للحفاظ على الفوائد الصحية.

البيض المسلوق هو خيار غذائي رائع لوجبة الإفطار، حيث يقدم العديد من الفوائد الصحية بدءًا من دعم نمو العضلات إلى تعزيز صحة القلب والدماغ، إذا كنت تبحث عن طريقة صحية لبداية يومك، فإن تناول البيض المسلوق على الريق يعد من أفضل الخيارات المتاحة.

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ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البيض المسلوق على الريق؟

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