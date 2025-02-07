لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الأول برئاسة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة و بحضور عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس .



تقدمت نيفين جامع بخالص الشكر الى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لثقتها ودعمها ، واستحداث هذه اللجنة الهامة التى سوف يكون لها أثر علي محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



ناقش الاجتماع عرض موضوعات محور التمكين الاقتصادي للمرأة ، الى جانب عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومناقشة تعديلات دليل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق اعداده.