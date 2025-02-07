قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي
الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس
سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات
«القاهرة الإخبارية»: المنخفض الجوي في غزة يعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها
3 إنذارات | الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
نازحو غزة يعانون دمار المخيمات والبرد القارس أمام استمرار تدفق المساعدات
وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد
إنجاز .. وصول عدد الملتحقين بالجامعات الأهلية لـ 60 ألف طالب
أعلى شهادات الادخار بـ 10 بنوك .. هتعمل فلوس وانت مطمن
لامس أماكن عيب .. ماذا قالت طالبة ذوي الاحتياجات ضحية السائق
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر
محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسيير معدية كفر منصور بعد عطل فني مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
أمل مجدى

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الأول برئاسة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة و بحضور  عضوات وأعضاء اللجنة بمقر المجلس .
 

تقدمت نيفين جامع بخالص الشكر الى المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لثقتها ودعمها ، واستحداث هذه اللجنة الهامة التى سوف يكون لها أثر علي محور التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. 
 

ناقش الاجتماع عرض موضوعات محور التمكين الاقتصادي للمرأة ، الى جانب عرض ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، ومناقشة تعديلات دليل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السابق اعداده.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات للحكومة .. رؤية جديدة للمستقبل

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-2-2025

الأرصاد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

إمام عاشور

أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور

ترشيحاتنا

ازالة تعدي

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالمراكز في الشرقية

هيئة قصور الثقافة بالغربية

لمدة 10 أيام.. العرض المسرحي "الطريق" بمركز طنطا الثقافي

محافظ بني سويف

إجراء الترتيبات النهائية لاستئناف الدراسة ببني سويف

بالصور

ضبط 5 أطنان مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية داخل مصنع بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد