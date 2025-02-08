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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-2-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 8-2-2025؛ بدون أي تغيير يذكر بمعظم الأعيرة المختلفة.

وصعد المعدن الأصفر بقيمة 15 جنيها في الجرام الواحد في تداولات أمس.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3995 جنيها للبيع و 4015 جنيها للشراء .

بلغ سعر جرام عيار 24 الأعلي قيمة نحو 4565 جنيها للبيع و 4588 جنيها للشراء

بينما وصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2663 جنيها للبيع و 2676جنيها للشراء .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة، نحو 3424 جنيها للبيع و 3441 جنيها للشراء

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 2877 دولار للبيع و 2878 جنيها للشراء 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 31.96 ألف جنيه للبيع و 32.12 ألف جنيه للشراء.

صعود عالمي

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي من جديد خلال جلسة اليوم، وذلك على الرغم من التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم أمس ليظل الاستقرار هو المسيطر على حركة سعر الصرف.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4010 جنيهات للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4015 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 13 جنيه فقد أغلق عند المستوى 3987 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 4000 جنيه للجرام.

الارتفاع في سعر الذهب عند بداية تداولات اليوم جاء مدعوم بعودة الذهب العالمي إلى الارتفاع اليوم مع ترقب الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر اليوم، بينما نجد أن عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للاستقرار يساعد على اعتماد حركة السعر المحلي على السعر العالمي بشكل أساسي.

يبقى الطلب المحلي على الذهب ضعيف خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الذهب ليبقى تسعير الذهب يعتمد بشكل أساسي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي خاصة في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية.

كما ارتفعت أسعار الذهب العالمي أمس الجمعة ليتداول بالقرب من مستويات قياسية سجلها هذا الأسبوع، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ظل تزايد مخاوف الحرب التجارية التي زادت من عمليات شراء الملاذ الآمن قبل تقرير الوظائف الأمريكي المهم الذي يصدر اليوم.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2870 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2856 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2869 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب بعد أن شهد تراجع مؤقت خلال جلسة الأمس بسبب تعديل المؤشرات الفنية وعمليات البيع لجني الأرباح عقب تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي يوم الأربعاء عند 2882 دولار للأونصة.

لا يزال سوق الذهب في اتجاه صاعد ومن المتوقع أن نستمر في رؤية أسعار الذهب تسجل ارتفاعات جديدة لأن الأسعار في منطقة بلا سقف حاليا، وستعتمد الحركات القادمة على التطورات في أزمة التعريفات الجمركية والتطورات الجيوسياسية بالإضافة إلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

العقوبات الجمركية

فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار رد فعل انتقامي من بكين حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب

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