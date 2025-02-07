حسام موافي يحذر مرضى الكبد من الصيام قبل استشارة الطبيب

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى الكبد من الصيام، مشيرًا إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي قرار بصيام شهر رمضان.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن الكبد يمتلك مخزونًا من مادة تُسمى "الجلايكوجين" التي تتحول إلى جلوكوز أثناء الصيامن كما أن هذا المخزون هو المسؤول عن الحفاظ على مستوى السكر في الدم أثناء ساعات الصيام، مشددًا على أن "الكبد يحتوي على كميات كافية من الجلايكوجين التي يتم تحويلها إلى جلوكوز مع الصيام، مما يمنع انخفاض السكر في الدم".



وأكد الدكتور حسام موافي أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد قد لا يمتلكون هذا المخزون الكافي، مما يعرضهم لخطر الهبوط في مستوى السكر.

مخزن للجلايكوجين

وأضاف: "الكبد يعمل كمخزن للجلايكوجين الذي يتحول إلى جلوكوز عند الحاجة، وهو مشابه لفكرة البنك الذي يحتفظ بالأموال ويُسحب منها عند الضرورة لكن مريض الكبد الذي لا يمتلك هذا المخزون قد يتعرض لنوبات من الدوخة أو حتى الغيبوبة نتيجة نقص السكر في الدم".

وتابع حسام موافي محذرًا أن مرضى الكبد يجب عليهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصيام، حيث أن نقص الجلوكوز يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية خطيرة، بما في ذلك الغيبوبة وأضرار أخرى على الكبد.

ولفت الدكتور حسام موافي إلى أن الكبد هو من الأعضاء التي تحتاج إلى العناية الشديدة والاهتمام لتجنب أي مضاعفات صحية قد تنجم عن صيام غير مناسب.