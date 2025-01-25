حسام موافي عن الكورتيزون: لا يسبب هذا المرض

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك اعتقادًا شائعًا بأن دواء الكورتيزون يسبب الإصابة بمرض السكري.

علاقة الكورتيزون بمرض السكري

ونفى الدكتور حسام موافي في برنامجه “ربي زدني علما” الذي يعرض على قناة صدى البلد، بأن الكورتيزون لا يسبب السكري بشكل مباشر، بل قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري أو الذين لديهم ضعف في إفراز هرمون الإنسولين.

لذا نصح حسام موافي، هؤلاء المرضى بتوخي الحذر عند استخدام الكورتيزون ومراقبة مستويات السكر في الدم.

من ناحية أخرى، حذر الدكتور موافي من استخدام الكورتيزون لدى مرضى قرحة المعدة، حيث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقرحات بسبب زيادة إفراز حمض المعدة.

علاقة الكورتيزون بمرض السكري

كما نصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجنب الكورتيزون، لأنه قد يسبب احتباس الصوديوم في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور موافي، إلى أن الكورتيزون له فوائد عديدة، حيث يُعتبر هرمونًا أساسيًا للحياة وقد أنقذ حياة ملايين الأشخاص.

أكد حسام موافي، أنه يجب استخدام الكورتيزون بحذر وتحت إشراف طبي لتجنب آثاره الجانبية المحتملة.