حسام موافى: شهر رمضان استراحة من مشاغل الحياة للتقرب إلى الله

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الصلاة لا تستهلك وقتًا كبيرًا من عمر الإنسان مقارنةً بالأنشطة اليومية الأخرى مثل الأكل، النوم، العمل، الضحك، ومشاهدة المباريات.

وأوضح خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة "صدى البلد" أن الوقت الذي تستغرقه الصلاة خلال 80 عامًا لا يتجاوز عامًا واحدًا، وحتى لمن يؤديها بتمهل فقد تأخذ عامين فقط، وهو وقت ضئيل جدًا مقابل العمر كله.

فرصة عظيمة للروحانية



ووجه موافي نصيحته بمناسبة اقتراب شهر رمضان، مشددًا على أنه ليس شهرًا للعزائم والمسلسلات، بل هو شهر للعبادة والتقرب إلى الله، مضيفا: 'لا أفهم ما يحدث في رمضان، كأن هناك إلهاء متعمدا عن العبادة، بينما هو فرصة عظيمة للروحانية، نأخذ فيها استراحة من مشاغل الحياة لنكون أقرب إلى الله'.