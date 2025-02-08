ماذا تقدم تويوتا كامري هايبرد 2025؟.. وسعرها في الإمارات

تواصل تويوتا اليابانية وارئدة صناعة السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا وعربيًا، بعد ظهور النسخة الهجينة كامري موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

تجهيزات السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025

تضم السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، شاشة رقمية وشاشة ملونة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 بوصة للفئة الأساسية بينما تقدم الفئات الاعلى تجهيزًا بشاشة قياس 12.3 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، منافذ شحت تايب سي، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة المهام.

تويوتا كامري هايبرد 2025

ابعاد وتصميم السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025

ترتكز السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.825 مم، بينما يصل الطول الكلي إلى 4.920 مم، وعرض يبلغ 1.840 مم، ويقدر ارتفاع السيارة بحوالي 1.445 مم، وتأتي السيارة بسعة تخزين خلفية تقدر بـ 493 لترًا، مع عجلات يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، وإضاءة LED، وشبكة عصرية باللون الأسود، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

تويوتا كامري هايبرد 2025

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كامري هايبرد 2025

تعتمد السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 على تقنيات هجينة تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، ومحرك كهربائي بقوة 134 حصانا و208 نيوتن متر من عزم الدوران، لتصل القوة الاجمالية إلى 227 حصانا، وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء E-CVT.

تويوتا كامري هايبرد 2025

أسعار السيارة تويوتا كامري هايبرد 2025 في الامارات

تبدأ أسعار السيارة عالميًا من 33,730 دولار أمريكي ما يعادل 123,900 درهم إماراتي، وصولًا إلى 37,280 دولار أمريكي أو ما يعادل 136,900 درهم إماراتي.