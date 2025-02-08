زد 2009 يفوز على بتروجت بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئي نادي زد مواليد 2009 ، علي فريق بتروجت بهدف دون رد، خلال مباراة اليوم بالجولة العشرين من بطولة دوري الجمهورية ، والتي اقيمت علي ملعب ZED .

أحرز الهدف لفريق زد الاعب خالد مختار ، وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كل من :

المدير الفني ك/ محمد عز

المدرب العام ك/ احمد علي

مدرب مساعد ك/ بهاء احمد

مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم

اداري الفريق ك/ احمد هندي

مدرب أحمال ك/ هندا

اخصائي د/ عمران صلاح

طبيب عظام د/ محمد اسامة

محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول المهمات/ شهاب