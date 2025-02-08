زد 2009 يفوز على بتروجت بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئي نادي زد مواليد 2009 ، علي فريق بتروجت بهدف دون رد، خلال مباراة اليوم بالجولة العشرين من بطولة دوري الجمهورية ، والتي اقيمت علي ملعب ZED .
أحرز الهدف لفريق زد الاعب خالد مختار ، وحرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد ، علي توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كل من :
المدير الفني ك/ محمد عز
المدرب العام ك/ احمد علي
مدرب مساعد ك/ بهاء احمد
مدرب حراس ك/ محمد ابراهيم
اداري الفريق ك/ احمد هندي
مدرب أحمال ك/ هندا
اخصائي د/ عمران صلاح
طبيب عظام د/ محمد اسامة
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول المهمات/ شهاب