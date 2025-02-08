لهذا السبب .. يجب شراء التمر هندي في طلبات رمضان

التمر الهندي غني بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية لذا من المهم تواجده على السفرة خلال شهر رمضان.

فيما يلي نظرة على بعض الفوائد الصحية المحتملة والمثبتة للتمر الهندي وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك.

مليء بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية طبيعية موجودة في بعض الأطعمة و تساعد مضادات الأكسدة جسمك على محاربة الضرر الخلوي الناتج عن الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي ويمكن أن تؤدي إلى المرض ومشاكل صحية أخرى أبرزها:

أمراض المناعة الذاتية .

أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.

إعتام عدسة العين .

سرطان.

الأمراض العصبية التنكسية، مثل الزهايمر وباركنسون .

مصدر جيد للمغنيسيوم

حصة واحدة من التمر الهندي توفر أكثر من 25% من الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم .

يدعم هذا العنصر الغذائي المهم أكثر من 300 عملية أساسية في جسمك، بما في ذلك تنظيم وظائف الأعصاب والعضلات، والحفاظ على التحكم في ضغط الدم، والحفاظ على قوة العظام.

يساعد على تقليل الالتهاب

يرتبط الالتهاب في الجسم بجميع أنواع المخاطر، بما في ذلك الإصابة والمرض والأمراض المزمنة، لكن تقليل الالتهاب يقلل من المخاطر ويمكن لنظامك الغذائي أن يساعد كثيرًا في ذلك.

يلعب دورًا في علاج السمنة



قد تلعب بذور التمر الهندي على وجه الخصوص دورًا في المساعدة على إدارة وعلاج السمنة .

تتسبب السمنة في إحداث تغييرات أيضية وهرمونية مرتبطة بالالتهاب المزمن منخفض الدرجة.

يعتبر التمر الهندي مضادًا قويًا للالتهابات ويحتوي على مثبط التربسين، وهو جزيء يشارك في هرمونات الجوع والشبع التي يمكن أن تؤدي في الأساس إلى الشعور بالشبع.

مفيد لمرضى السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فمن المحتمل أنك على دراية بالفعل بمؤشر نسبة السكر في الدم، فهو يصنف الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات بناءً على ما إذا كانت من المحتمل أن ترفع نسبة السكر في الدم.

الأطعمة التي تحتل مرتبة منخفضة في المؤشر الجلايسيمي أقل عرضة للتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لنظامك الغذائي ، وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض السكري وقد يكون التمر الهندي أحد تلك الأطعمة.

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية نسبيًا من السكر، حيث يحتوي على 34 جرامًا لكل نصف كوب ولكنه منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم ولا يزال دوره المحتمل في إدارة مرض السكري قيد الدراسة.

