هآرتس: جيش الاحتلال يستكمل انسحابه من محور نتساريم صباح اليوم

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس السبت، أنه من المتوقع أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم الأحد، وذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب التقرير، من المتوقع أن تنسحب القوات المتبقية إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة، مما يتيح حرية الحركة من جنوب القطاع إلى شماله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادرها، مساء أمس السبت، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات حول صفقة التبادل الأسرى المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز بعدم بحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل في الوقت الحالي.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي تثير تساؤلات واسعة حول التفاصيل والآفاق المستقبلية لهذه الصفقة.