هشام يكن عن صفقات الزمالك: أخشى أن تكون مجرد عدد

أكد هشام يكن نجم الزمالك الأسبق، أن ناديه نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين في وقت قصير لتدعيم صفوفه، إلا أن الانسجام يبقى هو العامل الحاسم لنجاح الصفقات.

وأضاف يكن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تسيطر عليه حالة من القلق، أن تكون الصفقات التي انضمت للزمالك، مجرد عدد.

وأشار إلى أن الزمالك تعاقد مع أكثر من عنصر خلال الفترة الماضية، لم ينجح أحدهم في إثبات قدراته وتقديم النتيجة المطلوبة، مشددًا على أن الصفقات التي تنضم للزمالك لا بد أن تكون عالية الجودة.

وأوضح هشام يكن، أن مسئولي الزمالك لا بد أن يضعوا أعينهم على لاعبين بعينهم قبل موسم الانتقالات بسنة كاملة، ليتثنى لهم أفضل العناصر التي تكون قادرة على تمثيل الفريق، وليس مجرد عدد فقط.