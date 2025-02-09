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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مناقشة رواية من سلسلة إبداعات التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة

رواية قنطرة إلى آباى
رواية قنطرة إلى آباى
رنا أشرف

تحت رعاية الأستاذ  الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أشرف العزازى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ، تقوم الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات التابعة للمجلس بتنظيم ندوة لمناقشة رواية " قنطرة إلى آباى " للكاتبة مرفت البربرى  ، والتى تُقام بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الإثنين الموافق 10 فبراير الجارى الساعة الخامسة مساءً. 
تدير  الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات ، المناقشات خلال الندوة التى تأتى فى إطار حرص المجلس الأعلى للثقافة على إلقاء الضوء على أهم إصدارات المبدعين فى مجال الراوية من الحاصلين على منحة التفرغ التى يمنحها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً وإتاحة المجال لمناقشة هذه الإبداعات أمام الجمهور المهتم بالشان الأدبى. 
يُذكر أن المناقشات خلال هذه الندوة يجريها كلاً من : الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد  والأدب المقارن وعميد كلية الألسن السابق   بجامعة بنى سويف ، و الدكتور أحمد صلاح هاشم الكاتب الصحفى والناقد الأدبى .

وجدير بالذكر، أن مرفت البربرى كاتبة الرواية كانت قد حصلت على منحة التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة وهو ما أتاح لها فرصة كتابة روايتها وخروجها للنور أمام القراء ، ويُعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وعبر قناتها على اليوتيوب .

المجلس الأعلى للثقافة الندوة أحمد فؤاد هنو قنطرة إلى آباى الراوية

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