رئيس بورفؤاد: إسراع في ملفات التصالح وفحص الطلبات

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء؛ من أجل تسريع وتيرة العمل بالمنظومة، جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، وعدداً من الإدارات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس مدينة بورفؤاد مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المدينة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه العمل بملف التصالح، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل علي تذليل العقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلى معدلات إنجاز تيسيرا على المواطنين.

ووجَّه رئيس مدينة بورفؤاد بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح ، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء، مشددًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكافة أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة على مستوى المدينة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

وأشار إسلام بهنساوي إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لذلك، إلى جانب توعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة.