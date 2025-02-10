حنان مطاوع تتصدر نسب المشاهدة فى مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل صفحة بيضا من بطولة الفنانة حنان مطاوع من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر ، وذلك عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل صفحة بيضا المركز الأول عبر المنصة من أصل 10 مراكز هم للاعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، بينما جاء في المركز الثاني مسلسل فى ساعته وتاريخه ، وفى المركز الثالث مسلسل إقامة جبرية .

ويضم مسلسل صفحة بيضا عدد من الفنانين بجانب بطلته حنان مطاوع ، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



ومسلسل صفحة بيضا يقدم قصة درامية غامضة مليئة بالتشويق، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل تظل البطلة "ضي" تسعى لكشف خيوطها.



