تحذير عاجل .. صفحات مجهولة تفبرك فيديوهات لـ حسام موافي للترويج لمنتجات طبية

حذرت شبكة قنوات صدى البلد من قيام بعض الحسابات والصفحات المجهولة على مواقع التواصل الإجتماعي باستغلال تقنية الذكاء الاصطناعي لتزييف وفبركة مقاطع فيديو من برنامج رب زدني علما للدكتور حسام موافي واستغلالها في الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر.

وتؤكد صدي البلد علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات والحسابات وتحذر من التعامل معها.

وفي سياق متصل، علق الدكتور حسام موافي للرد على تلك الشائعات وشرح حقيقة الأمر، حول الفيديوهات التي تم الترويج لها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وتزييف مقاطع من برنامج رب زدني علما.

وقال موافي: الإعلامي مصطفى بكري تواصل معي وأخبرني أنه سيرسل لي فيديو مضحك، وبعدها أرسل لي فيديو تم إنتاجه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، يحتوي على معلومات مغلوطة ومزيفة، حيث يشير الفيديو إلى الترويج لجهاز طبي بهدف بيعه وتحقيق الأرباح من ورائه.

وتابع حسام موافي: انتشرت شائعات تقول إنني أروج للعلاج بالأعشاب، ولكنني أؤكد أن 60% من الأمراض تُشفى بدون تدخل طبي. لن أروج لأي من هذه المنتجات، وليس لي أي منصات إعلامية سوى برنامجي والصفحة الرسمية على فيسبوك."

انفعل حسام موافي بشكل واضح، بسبب ما يتم تداوله من فيديوهات مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد تم تداول فيديو يظهره وهو يروج للعلاج بالأعشاب، وهو فيديو تم إنتاجه بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.