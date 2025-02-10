وزير العمل: رفع الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه تنفيذَا لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة للتخفيف عن المواطن المصري.



وقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن خطة الدولة من أجل دعم العامل المصري.

وأشار إلى أنهم يتولوا تدريب وتأهيل العمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يحث على ضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال والتي بدأت منذ جائحة كورونا.



وأوضح وزير العمل، أنه خلال جائحة كورونا تم صرف 2 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم مضاعفة المنح للعمال ثلاث مرات.

