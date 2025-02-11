أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 فبراير بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد ارتفاع دام لعدة أيام بسبب زيادة الإقبال مع قلة المعروض فى فصل الشتاء



أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 87 جنيها بعدما وصل إلى 92 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، كما هبطت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 65 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 73 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 76 جنيها.



كذلك استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيات.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 220 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات، حسب المنطقة،





أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

قرار الاستيراد

من ناحية أخرى أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرًا بأن قرار السماح بالاستيراد من الصين، كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغييره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين.

وأشار إلي أن كلمة الدواجن الواردة في قرار السماح بالاستيراد من الصين، والذى تم إلغاؤه لا تعني الدواجن المجمدة أو بيض المائدة، نظرًا لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي، حيث إن حجم إنتاجنا السنوي نحو 14 مليار بيضة وأكثر من 1,4 طائر تسمين، وأضاف أن الكلمة تشمل كتاكيت جدود وأمهات الدواجن والأعلاف وكل مدخلات إنتاج الثروة الداجنة، حيث يتم إنتاج فراخ التسمين وبيض المائدة منها محلياً.



وأكد المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أيضا أنه لم يتم العمل بقرار السماح بالاستيراد من الصين، مضيفا أن الاستيراد يتم على أساس الموقف الوبائي للدولة المصدرة وقت الاستيراد وقبل دخول الشحنات إلى الموانئ المصرية.

وأضاف: لا يسمح إطلاقا بدخول كتاكيت أو مدخلات الإنتاج مصابة بأي أمراض حفاظا على الصناعة المصرية المستمرة والناجحة والمتطورة، بل أنه أصبح لدينا منشآت داجنة معزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تمكننا من تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الدواجن ومنتجاتها إلى الخارج.

