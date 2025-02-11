قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم لم يكتمل وساعاته الأخيرة.. حكايات علاء ولي الدين في ذكرى وفاته
عصام عبد الفتاح: بوساكا تعجب من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي
خالد الغندور يكشف موقف محمود جهاد من مباراة فاركو
لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب
مصر والإكوادور تبحثان تعزيز التعاون السياحي وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة
اتجاه لتجميده.. أكرم توفيق يلغي متابعة حساب الأهلي عبر إنستجرام
إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج حوكمة هجرة وانتقال اليد العاملة في شمال افريقيا
ترامب يتحرك نحو أوكرانيا: محادثات مع زيلينسكي ومبعوث خاص إلى كييف قريبًا
ترامب يعين دوج كولينز رئيسًا مؤقتًا لوكالات الرقابة الحكومية
النقل تناشد المواطنين للتوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إذا لم يسلموا الرهائن فلتندلع الفوضى .. حماس تعرف ما أعنيه بـ الجحيم

ترامب في المكتب البيضاوي
ترامب في المكتب البيضاوي
القسم الخارجي

حثَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إسرائيل على إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس و"إطلاق العنان للجحيم" إذا لم تقم الحركة بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر السبت المقبل.  

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن هددت حماس بتأجيل عملية الإفراج عن الرهائن المقررة يوم السبت "حتى إشعار آخر"، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من يوم الاثنين.  

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "بالنسبة لي، إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول السبت عند الساعة 12 ظهرًا – أعتقد أن هذا وقت مناسب – فسأقول: ألغوا الاتفاق، وكل الرهانات تسقط، ولتندلع الفوضى".  

وعندما سُئل عن طبيعة ما يعنيه بـ"اندلاع الجحيم" في غزة، امتنع عن التوضيح، قائلًا: "ستكتشفون، وسيكتشفون. حماس ستعرف ما أعني".  

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.  

لكن منذ توليه منصبه، أبدى ترامب شكوكه بشأن إمكانية صمود الاتفاق. 

كما أن اقتراحه بترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل دائم وفرض سيطرة أمريكية على القطاع زاد من تعقيد المشهد السياسي.  

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب، يوم الثلاثاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي انضم إلى قادة مصر ودول عربية أخرى في رفض خطة ترامب المتعلقة بغزة رفضًا قاطعًا.

إسرائيل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حركة حماس وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

الاهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم نجم الأهلي

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي من التعليم الآن

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟.. راجع هذه العلامات

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء

تصل لهذه الدرجة.. ننشر حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

متحف شرم الشيخ يمنح لاعبو لعبة "بر نبو" الشارات البرونزية

متحف شرم الشيخ يمنح لاعبي "بر - نبو" الشارات البرونزية

كلمة مصر باجتماع الاتحاد الدولي لعمال النسيج

5 تحديات تواجه الحركة النقابية في الدفاع عن العمال وحقوقهم.. الجمل يكشف

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

هدية جديدة من نقابة الأطباء لأعضائها.. تعرف عليها

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد