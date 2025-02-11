ترامب: إذا لم يسلموا الرهائن فلتندلع الفوضى .. حماس تعرف ما أعنيه بـ الجحيم

حثَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إسرائيل على إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس و"إطلاق العنان للجحيم" إذا لم تقم الحركة بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر السبت المقبل.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن هددت حماس بتأجيل عملية الإفراج عن الرهائن المقررة يوم السبت "حتى إشعار آخر"، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من يوم الاثنين.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "بالنسبة لي، إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول السبت عند الساعة 12 ظهرًا – أعتقد أن هذا وقت مناسب – فسأقول: ألغوا الاتفاق، وكل الرهانات تسقط، ولتندلع الفوضى".

وعندما سُئل عن طبيعة ما يعنيه بـ"اندلاع الجحيم" في غزة، امتنع عن التوضيح، قائلًا: "ستكتشفون، وسيكتشفون. حماس ستعرف ما أعني".

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد شارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

لكن منذ توليه منصبه، أبدى ترامب شكوكه بشأن إمكانية صمود الاتفاق.

كما أن اقتراحه بترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل دائم وفرض سيطرة أمريكية على القطاع زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ومن المتوقع أن يلتقي ترامب، يوم الثلاثاء، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي انضم إلى قادة مصر ودول عربية أخرى في رفض خطة ترامب المتعلقة بغزة رفضًا قاطعًا.