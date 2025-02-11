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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«تنسيقية الأحزاب» تتابع انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة

التنسيقية
التنسيقية
عبد الرحمن سرحان

عقدت لجنة الانتخابات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات لمتابعة انتخابات نقابة البيطريين الفرعية بالقاهرة والجيزة. 

وتابعت الغرفة سير العملية الانتخابية على مدار اليوم والتي امتدت من الساعة ١٠ صباحًا حتى ٥ مساءً، وجرت تحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية، حيث توافد أعضاء النقابة للإدلاء بأصواتهم.. كما تابعت الغرفة عملية الفرز الخاصة بالصناديق. 

جدير بالذكر أن لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، شاركت في غرفة المتابعة، وذلك في إطار العمل التكاملي والجماعي بين اللجان النوعية بالتنسيقية.


يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به التنسيقية في متابعة الانتخابات النقابية، والتي لها دور هام في دعم العمل العام والسياسي في مصر ودعم تواجد الشباب في مختلفة الانتخابات النقابية والمشاركة العامة.

النيابة الإدارية النيابة الانتخابات والجيزة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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