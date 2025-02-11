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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أزهر الشرقية يناقش استعدادات المعاهد المرشحة للجودة خلال الفصل الدراسي الثاني

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

عقد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعا موسعا بإدارة الجودة،وشيوخ المعاهد المرشحة للاعتماد بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك لبحث تعزير الإيجابيات وإزالة الأسباب التي تحول دون الاعتماد.

اطلع رئيس المنطقة على تقارير المعاهد المرشحة للاعتماد،وتم مناقشة أبرز السلبيات التي قد تحول دون إعتماد المعاهد، مقدما حلولا واقعية لأهم المشكلات بالننسيق مع الإدارات المعنية منها التنسيق والتوريدات والإدارة الهندسية وإدارة رياض الأطفال،مؤكدًا على أهمية توافر عوامل السلامة والأمان بجميع المعاهد المرشحة،وكذلك تزويد المعاهد بأحدث أجهزة ووسائل العرض التي تتماشى مع سياسات النظم الحديثة للتعليم ،مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد والتفاني والعمل بروح الفريق الواحد.

شدد رئيس منطقة الشرقية الأزهرية خلال الاجتماع على ضرورة عقد ورش عمل تدريبية للمعلمين بالمعاهد المرشحة،لرفع الكفاءة التدريسية،وتزويدهم بأحدث طرق وأساليب التدريس الحديثة،بجانب تدريب شيوخ المعاهد على ثقافة ومبادئ الجودة،وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمنطقة.

وأشار أن منطقة الشرقية الأزهرية تستهدف إعتماد 21 معهدا بمختلف المراحل الدراسي ، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجارى ،وذلك في إطار حرص المنطقة على نشر ثقافة الجودة بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية.

ازهر الشرقية بالشرقية المنطقة الأزهرية بالشرقية

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أزهر الشرقية يناقش استعدادات المعاهد المرشحة للجودة خلال الفصل الدراسي الثاني

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