بدء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بهيئة الطاقة الذرية لعام 2025

أعلن مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز المعرفة الأكاديمية من خلال التجربة العملية والتطبيقات المتقدمة في بيئة علمية متخصصة.

فترة التقديم:

من الأحد 9 فبراير 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025.

موعد التدريب:

سيتم تحديد مدة وأيام التدريب لاحقًا بعد استيفاء جميع الموافقات الرسمية.

الفئات المستهدفة:

يقتصر التدريب على طلاب الفرقتين الثانية والثالثة فقط وفقًا للشروط التالية:

شروط التقديم:

لطلاب الفرقة الثانية:

* يجب أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد في الفرقة الأولى، مع تقديم ما يثبت ذلك.

لطلاب الفرقة الثالثة:

* يجب أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد في الفرقة الثانية، مع تقديم ما يثبت ذلك.

في حالة التقديم الجماعي (مجموعة طلاب):

* تقديم كشف مجمع ومختوم بختم النسر من الجامعة لكل تخصص على حدة موجه لنائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بهيئة الطاقة الذرية

* إرفاق نسختين من الكشف مع النسخه الاصلية تتضمن البيانات التالية:

o الاسم

o الفرقة

o الرقم القومي

o العنوان (مطابق لبطاقة الرقم القومي)

o رقم الهاتف المحمول

o التقدير باللغة العربية ولا يقل عن جيد

في حالة التقديم الفردي:

* تقديم اصل إثبات قيد من الجامعة موضحًا به التقدير السابق باللغة العربية موجه لنائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بهيئة الطاقة الذرية

مع إرفاق صورتين من إثبات القيد.

أوراق إضافية مطلوبة:

* عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل طالب.

* يتم تقديم الأوراق يدويًا في مقر مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

التخصصات المطلوبة:



كلية العلوم :- كيمياء مزدوج، فيزياء مزدوج، كيمياء حيوي، كيمياء، علم حيوان، حشرات، ميكروبيولوجي، تكنولوجيا حيوية، بيولوجي، فيزياء حيوي، فيزياء، فيزياء ورياضيات، فيزياء خاصة، فيزياء وحاسب مزدوج، علم حيوان وكيمياء، حشرات وكيمياء، كيمياء ونبات.



كلية الهندسة:- إلكترونيات واتصالات، نانو تكنولوجي، ذكاء اصطناعي، علوم برمجيات، تحكم آلي، علوم حاسب، ميكانيكا، كهرباء، نووية، حاسبات، ميكاترونيك، طبية، تحكم، فلزات، ميكانيكا إنتاج، كيميائية، مدنية.

كلية التربية :- فيزياء خاصة، فيزياء ورياضيات، فيزياء وكيمياء

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كلية الزراعة :- كيمياء حيوي، علوم أغذية، بساتين، وراثة، محاصيل، ميكروبيولوجي، مبيدات، وقاية نبات، بيوتكنولوجي، إنتاج حيواني، أراضي ومياه، هندسة زراعية، كيمياء زراعية، ميكرو زراعي، جيولوجيا مياه وبيئة.

كلية الصيدلة :- جميع التخصصات.

ملاحظات هامة:

- لن يتم البدء في التدريب إلا بعد استيفاء جميع الموافقات الرسمية.

- في حالة عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، سيتم إلغاء الترشيح تلقائيًا.

- التدريب مجاني للطلاب بالجامعات الحكومية، بينما يخضع طلاب الجامعات الخاصة لرسوم تحدد لاحقًا بعد استكمال الموافقات.



عنوان الهيئة:

3 شارع أحمد الزمر، حي الزهور، مدينة نصر.

للتواصل:

واتساب: 01014008193